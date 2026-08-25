Марочко рассказал о подготовке плацдарма для продвижения к Орехову

Военные действия российских подразделений создали условия для продвижения к Новояковлевке и Степногорску. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС .

По его словам, ВС России завершили зачистку Малых Щербаков, Мирного и Нестерянки, расположенных рядом с Долинкой в Запорожской области. Это расширило контролируемую территорию.

«Следовательно, здесь зачищен огромный участок местности для того, чтобы наши военнослужащие смогли подготовить плацдарм в районе Новояковлевки и Степногорска для продвижения на север, а это означает охват украинской группировки в Орехове с западного направления», — сказал Марочко.

Ранее российские войска продвинулись от Алексеево-Дружковки в ДНР и сформировали плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Славянска и Краматорска.