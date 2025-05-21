«Мама, я живой». Семью выжившего под подбитым танком военного шокировало его спасение

Мать и сын бойца ВС РФ Рамазана Закарьяева с позывным Казбек, почти месяц выживавшего под подбитым танком без воды и еды, были шокированы новостью о его спасении. Родственники военнослужащего признались в этом в беседе с «Известиями» .

Мать бойца Эздек Закарьяева рассказала, что 21 марта ей сообщили о тяжелом ранении сына при выполнении боевой задачи в Харьковской области. Спустя время ей позвонил сослуживец Рамазана с позывным Бек. Он передал телефон ее сыну, который смог выбраться к своим.

«Когда он звонил, я начала дрожать. <…> Он говорит: „Мама, я живой“. Я больше с ним разговаривать не могла», — призналась женщина.

По словам сына, бойца Шамиля, он обрадовался спасению отца. При этом испытал боль, осознав, через что пришлось ему пройти. Подросток убежден, что в таких экстремальных условиях мог выжить только человек с железной волей, обладающий опытом, необходимыми навыками и дисциплиной.

Супруга Казбека Захра уточнила, что ее муж сейчас находится в госпитале.

Дагестанский штурмовик почти месяц прятался под подбитым танком от французских наемников в районе села Тихое.