Боец ВС России почти месяц прятался от наемников под подбитым танком

Штурмовик из Махачкалы с позывным Казбек почти месяц прятался под подбитым танком от наемников из Франции в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным журналистов, группа военного из 30 штурмовиков в апреле заняла позиции у села Тихое в Харьковской области. В какой-то момент военные попали под огонь. Выжил только Казбек.

Первые 10 дней мужчина прятался вместе с другим бойцом, но тот умер от тяжелого ранения. Казбек добывал воду, собирая дождь в бутылку. Еды и медикаментов у него не было. Спустя 29 суток боец смог выйти из укрытия.

Российского военного увидел в блиндаже житель села. Он оказал ему первую помощь и вывел с позиции. Сейчас дагестанец находится на лечении в госпитале.

Другому штурмовику пришлось практически без движения пролежать трое суток в тылу противника возле поселка Александрополь в ДНР. Боец корректировал огонь БПЛА по ВСУ.