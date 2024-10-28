Ясновидящий Саша Сулин назвал дату окончания СВО и победителя в конфликте

Юный российский предсказатель Саша Сулин, получивший прозвище мальчик-Ванга, предсказал дату окончания специальной военной операции и назвал победителя в украинском конфликте. Об этом сообщил Life.ru .

Мальчик уверен, что Россия одержит победу в конфликте, а киевский режим и оказывающие ему поддержку страны НАТО проиграют.

«В Москве в этот момент будет какое-то очень сильное, что-то похожее на лунострал, полнолуние», — предсказал Саша.

Его последняя пророческая интерпретация, связанная с полнолунием в Москве, может символизировать единство людей, отметили в издании «Наш Крым. Новости».

Ранее в Великобритании вспомнили про страшные пророчества французского астролога Нострадамуса и болгарской ясновидящей Ванги о смертельной войне в Европе, причем в 2025 году.

До этого появилась информация, что Россия разработала два альтернативных сценария для окончания СВО и завершения украинского конфликта в зависимости от результатов президентских выборов в США.