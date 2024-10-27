В Британии напомнили про страшные пророчества Ванги и Нострадамуса

DM: Ванга и Нострадамус предсказали смертельную войну в Европе в 2025 году

В Великобритании обратили внимание на предсказание о смертельной войне в Европе, которое в разные эпохи, но при этом «одинаково точно» сделали французский астролог Нострадамус и болгарская ясновидящая Ванг. Об этом написал британский таблоид Daily Mail .

«Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год. И Нострадамус, и баба Ванга утверждают, что в следующем году в Европе будет смертельная война», — говорится в материале.

Нострадамус предсказал жестокие войны в Европы, добавив, что «древняя чума будет хуже врагов». По словам Ванги, в 2025 году на европейском континенте вспыхнет конфликт, который опустошит его население.

Издание написало, что некоторые пророчества болгарской ясновидящей уже сбылись. В качестве примера журналисты привели теракты 11 сентября в Нью-Йорке, пандемию коронавируса, Чернобыльскую катастрофу и конфликт между Россией и Украиной.

Не забыли они упомянуть и Россию. В 1979 году Ванга заявила о доминировании российского государства, пояснив, что «все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России».

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