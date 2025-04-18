Мальчик погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на ДНР

Украинские боевики атаковали поселок в ДНР, в результате чего погиб ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По данным главы региона, смерть ребенка наступила около 23 часов ночи. ВСУ атаковали дроном Володарский муниципальный округ. В поселке Володарское погиб мальчик 2015 года рождения.

«Еще одно чудовищное преступление на счету кровавого киевского режима. Глубокие соболезнования родителям и близким ребенка», — написал Пушилин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что ВСУ с помощью дрона пытались подорвать велосипедиста в Новой Таволжанке. Мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины.

До этого в поселке Красная Яруга под Белгородом из-за удара беспилотника пострадала семейная пара. Мужчина лишился руки на уровне плеча, а его супруга получила осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости.