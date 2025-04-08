Мужчине оторвало руку при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: в Белгородской области супруги пострадали от удара дрона по автомобилю

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. От удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Красная Яруга пострадала семейная пара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча, а его супруга — слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости», — написал он.

Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Потом их переведут в одну из больниц Белгорода.

Гладков напомнил мирным жителям о важности выполнять рекомендации властей и оставаться в населенном пункте, если он подвергается атакам дронов ВСУ.

Несколько дней назад украинский беспилотник ударил по автомобилю в селе Березовка Борисовского района. Пострадали три человека, в том числе подросток. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.