Макрона назвали «предателем Родины» из-за его решения по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отправка французских войск на Украину станет предательством со стороны президента Эммануэля Макрона. Это мнение политик выразил в соцсети Х .

Он пояснил, что такой шаг приведет к усилению напряженности и спровоцирует начало третьей мировой войны. По словам Филиппо, приказ об отправке войск на Украину может отдать не командующий армии, а «предатель родины», подчиняющийся враждебным Франции иностранным державам.

В том же посте Филиппо призвал французов к массовому неповиновению, если Макрон все же примет решение о прямом военном вмешательстве в конфликт. По мнению политика, только так можно предотвратить катастрофу и сохранить Францию.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро публично заявил, что Пятая республика не имеет в вопросе поддержки Украины никаких «красных линий». Также стало известно, что Макрон и британский премьер начали обсуждать возможность отправки войск для прямого участия в украинском конфликте.