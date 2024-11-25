Во Франции и Британии заговорили об отправке войск на Украину

В европейских странах снова начали обсуждать отправку бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщило издание Le Monde.
По данным журналистов, этот вопрос обсуждают французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер. Представители ряда других стран не поддержали их идею. Возобновление переговоров об отправке военных на Украину связали с победой Дональда Трампа на выборах в США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила французское правительство в желании добить Украину. Так она отреагировала на решение Франции снять запреты для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России.
Захарова отмечала, что «французские поджигатели войны» не повлияют на ход украинского конфликта. По ее словам, на ситуации даже не отразится отправка на поле боя подготовленной во Франции новой бригады ВСУ.
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