Спецоперация 08 мая 2024, 01:10 Макрон остался без любимого десерта из-за Украины Le Figaro: Макрон остался без любимого «русского» торта из-за СВО на Украине РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон остался без любимого десерта на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином. По дипломатическим причинам из меню исключили торт с «русским» названием. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Во время поездки в Верхние Пиренеи лидеры стран вместе с супругами остановились на обед на перевале Кол-дю-Турмале.

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В меню изначально планировали включить фирменный пиренейский десерт с пралине. Это торт из миндального печенья и теста с пралине, который получил свое название от рецепта, пришедшего из Крыма, если верить легенде.

«Его внешний вид, покрытый сахарной пудрой, также напоминает заснеженные равнины России», — уточнило издание.

Секрет «русского» торта хранит семейная кондитерская House Artigarrede, причем с 1920 года. Этот десерт впервые появился на кухне Елисейского дворца во времена Франсуа Миттерана.

Позже Жак Ширак и Николя Саркози дарили его главам иностранных государств во время официальных визитов. Теперь же из-за деликатной геополитической ситуации, возникшей на фоне спецоперации на Украине, этот десерт заменили черничным пирогом.

Ранее во Франции заявили о публичном унижении Макрона, которого фактически высмеял китайский лидер во время встречи с главой Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен.