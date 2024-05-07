«Унижен и высмеян». Во Франции заявили об оскорблении Макрона со стороны Си Цзиньпина | 360°

Мир 07 мая 2024, 22:17 «Унижен и высмеян». Во Франции заявили об оскорблении Макрона со стороны Си Цзиньпина Филиппо: Си Цзиньпин публично унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин публично унизил Эммануэля Макрона во время визита во Францию, так как больше общался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а французского лидера практически игнорировал. Об этом написал в соцсети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян!» — написал политик.

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Филиппо подчеркнул, что французский лидер продемонстрировал свое подчиненное положение, когда пригласил на встречу фон дер Ляйен. Глава КНР посчитал ее «настоящим боссом», стал больше разговаривать именно с ней, а в конце и вовсе проигнорировал Макрона.

Кроме того, по мнению политика, членство в Евросоюзе ослабляет его страну, а «дух подчинения» вредит национальным интересам Франции.

Ранее кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев оценил встречу лидеров КНР и Франции, отметив, что Си Цзиньпин хотел предупредить Макрона, что Европа стоит на пороге большой войны на континенте, но последний его так и не услышал.