Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер 24 февраля проведут встречу «коалиции желающих». Об этом сообщила газета Le Monde .

Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Евросоюз готовил 20-й пакет санкций против России. Однако встреча на уровне послов, где обсуждали его условия, провалилась из-за разногласий между странами.

В январе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что «коалиция желающих» всеми силами пытается сорвать мирное урегулирование на Украине, внося в текст потенциального соглашения требования, которые Россия заведомо не примет. Он подчеркнул, что ее действия только осложняют обстановку в мире.