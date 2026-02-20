Послы Евросоюза провалили встречу по новому пакету санкций

Послы стран Евросоюза так и не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, который хотели ввести к годовщине начала специальной военной операции. Об этом сообщило агентство Reuters .

Таким образом, ввести ограничения в запланированный срок европейцы уже не успеют.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Еврокомиссия начала готовить юридические основания, чтобы получить право перехватывать танкеры с российской нефтью.

Помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что у западных стран есть планы нападать на российские торговые суда, однако Россия к этому готова и при необходимости будет прорывать блокаду военно-морским путем.