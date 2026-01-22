Нарышкин обвинил «коалицию желающих» в попытке сорвать переговоры по Украине

Входящие в «коалицию желающих» страны всеми возможными способами пытаются сорвать дипломатический процесс по Украине. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он уточнил, что государства Европы стремятся внести в будущее соглашение по урегулированию украинского конфликта положения, неприемлемые для России.

«Вы абсолютно правы, когда говорите, что „коалиция желающих“ всеми силами пытается сорвать мирный процесс», — подчеркнул глава СВР.

Ранее Нарышкин рассказал, что планы «коалиции желающих» создают условия для усиления конфронтации, которая может перерасти в военный конфликт. По его словам, действия Европы не только не устраняют первопричины кризиса, но и существенно усложняют международную обстановку.

«Коалиция желающих» провела встречу 6 января в Париже. Участники подняли вопрос украинских гарантий безопасности. В мероприятии участвовали в том числе специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.