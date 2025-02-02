«Магнитная мина или „птичка“». В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова

Тарабарин: машина Ефремова могла попасть на магнитную мину или удар дрона

Участвовавший в освобождении Курской области вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов мог попасть под атаку вражеского дрона или на магнитную мину. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.

Тарабарин служил с ним в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

«Автомобиль [попал] либо на мину магнитную, либо это „птичка“ (дрон — прим. ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — прим. ред.)», — предположил депутат.

До этого Тарабарин сообщил, что в районе гибели Ефремова идут боевые действия, поэтому «погибших пока не доставили». Он добавил, что сын вице-губернатора также защищает Россию в зоне спецоперации.

О гибели Ефремова до этого написал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Он назвал его героем и отзывчивым человеком с большим сердцем.

Осенью 2023 года Ефремова удостоили высокого звания «Герой Приморья» по ходатайству командования. Вице-губернатор командовал приморским добровольческим отрядом «Тигр» в звании полковника.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Ефремова «человеком широчайшей души и высоких нравственных качеств».