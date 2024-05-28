Глава МАГАТЭ назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС

Перезапустить Запорожскую АЭС можно будет только в случае соблюдения условий, при которых не возникнет ядерного инцидента из-за внешнего воздействия. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил после встречи с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщило РИА «Новости».
Он подчеркнул, что безопасность на ЗАЭС является важнейшим вопросом, от которого зависит дальнейшая судьба ядерного объекта.
Гросси встретился с Лихачевым в Калининграде 28 мая. В переговорах также участвовали дипломаты, представители Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора. Они обсудили технические вопросы, связанные с ЗАЭС.