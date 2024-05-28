Глава МАГАТЭ назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС

Гросси: ЗАЭС запустят только при исключении возможного ядерного инцидента

Фото: РИА «Новости»

Перезапустить Запорожскую АЭС можно будет только в случае соблюдения условий, при которых не возникнет ядерного инцидента из-за внешнего воздействия. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил после встречи с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что безопасность на ЗАЭС является важнейшим вопросом, от которого зависит дальнейшая судьба ядерного объекта.

Гросси встретился с Лихачевым в Калининграде 28 мая. В переговорах также участвовали дипломаты, представители Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора. Они обсудили технические вопросы, связанные с ЗАЭС.

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