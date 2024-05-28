Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде

В Калининграде 28 мая начались переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Борт из Вены приземлился в аэропорту Храброво в 08:01 — 09.01 по московскому времени. В составе российской делегации: представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора, передал RT. Гросси намерен обсудить технические аспекты вокруг Запорожской атомной электростанции.

Украинские боевики регулярно запускают ударные дроны в сторону ЗАЭС. Ранее Беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока. Атаки на Запорожскую атомную электростанцию назвали актом государственного терроризма.

Ранее Гросси заявил, что атаки на станцию заставили его обратиться в Совбез ООН. Глава МАГАТЭ также провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили состояние ЗАЭС и перспективы «разных сценариев», в том числе запуск объекта.