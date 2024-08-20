Мадуро назвал крах Украины вопросом времени

Президент Венесуэлы Мадуро: Украина стала выглядеть проигравшей

Iranian Presidency/ZUMA Press Wire
Фото: Iranian Presidency/ZUMA Press Wire/Global Look Press

Украина не сможет победить, и ее поражение является лишь вопросом времени. Об этом в эфире программы «С Мадуро+» телеканала Venezolana заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он объяснил, что Украина уже выглядит проигравшей.

«Это вопрос времени, когда [президент Владимир] Путин и Россия добьются целей по денацификации Украины. Они это сделают», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Президент призвал США и европейские страны остановить украинское руководство и наладить политический диалог. По его словам, Западу следует гарантировать, что украинский нацизм исчезнет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украину покинули миллионы граждан. По его словам, такого большого оттока украинцев не было за всю историю страны. Директор Института демографии и социальных исследований на Украине Элла Либанова предположила, что к 2033 году население Украины сильно сократится. В лучшем случае — до 35 миллионов человек.

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