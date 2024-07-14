На Украине спрогнозировали критическое снижение населения

Элла Либанова: население Украины к 2033 году может составить 35 млн человек

Украинское население к 2033 году может существенно сократиться, по самым благоприятным прогнозам — до 35 миллионов человек. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований на Украине Элла Либанова в беседе с агентством РБК-Украина.

«Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. Пятьдесят два миллиона не будет никогда. По самому оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 миллионов», — заявила она.

Либанова построила прогноз с учетом территорий, которые входили в состав страны в 1991 году.

В марте экономист и аналитик Алексей Кущ также оценил украинскую демографическую обстановку. Он назвал ситуацию национальной катастрофой, которую уже нельзя остановить. По его словам, все, что может предпринять правительство — это замедлить ее.