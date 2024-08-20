Зеленский признал катастрофический отток населения с Украины

По словам Зеленского, речь идет о миллионах украинцев. В истории страны еще никогда не было такого большого количества граждан в других государствах. Президент заявил о создании нового министерства, которое будет защищать украинцев за рубежом.

«Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — все это будет сферой ответственности новой институции», — сказал он.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований на Украине Элла Либанова заявила, что к 2033 году население Украины может очень сильно сократиться. По самому благоприятному прогнозу — до 35 миллионов человек. При этом она построила сценарий, учитывая территории, входившие в состав страны в 1991 году.