Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина

Атака украинских дронов на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области является дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привел Telegram-канал «Пул Первого» .

«Это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю: кому это надо?!» — задался вопросом Лукашенко.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что киевский режим в ночь на 29 декабря совершил попытку атаки на резиденцию главы государства. Всего силы ПВО сбили 91 украинский дрон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что атака направлена не только против главы государства, но и на отмену переговорного процесса по конфликту на Украине.

Военкор Александр Коц отмечал, что атакой БПЛА на резиденцию Путина Киев сорвал последние ограничители.