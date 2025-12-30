В Кремле назвали атаку на резиденцию президента терактом против Путина и усилий Трампа

Песков: атака на резиденцию Путина — теракт против него и усилий Трампа

Попытка атаки на резиденцию президента России в Новгородской области направлена не только против Владимира Путина, но и против американского лидера Дональда Трампа. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина», — привело его слова РИА «Новости».

Песков напомнил о рождественском обращении Владимира Зеленского и тех высказываниях, которые он допустил в адрес российского лидера.

«Направлено это и против Трампа, на срыв его усилий <…> способствовать мирному урегулированию украинского конфликта», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он предупредил, что дипломатическими последствиями действий киевского режима будет ужесточение переговорной позиции России. В каком именно ключе, Песков уточнять не стал.