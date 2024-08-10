«Батька батькой, а шарахнуть может». Лукашенко пригрозил тем, кто против Белоруссии «натопырится»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны не беспокоиться по поводу возможного вооруженного конфликта. Он отметил, что у Минска есть чем ответить тем, кто против него «натопырится». Встречу белорусского лидера с жителями Могилевской области опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (Украина на границе — прим. ред.) натопыриться — мы в ответ. <…> У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может», — заявил Лукашенко.

Он призвал белорусов не переживать, жить и работать спокойно. В случае обострения глава государства пообещал уведомить население «задолго».

Обстановка усложнилась и на западных границах Белоруссии. Тому причиной стал резкий рост милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств — Польши и Литвы.