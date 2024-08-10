«Батька батькой, а шарахнуть может». Лукашенко пригрозил тем, кто против Белоруссии «натопырится»
Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу возможной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны не беспокоиться по поводу возможного вооруженного конфликта. Он отметил, что у Минска есть чем ответить тем, кто против него «натопырится». Встречу белорусского лидера с жителями Могилевской области опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (Украина на границе — прим. ред.) натопыриться — мы в ответ. <…> У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может», — заявил Лукашенко.
Он призвал белорусов не переживать, жить и работать спокойно. В случае обострения глава государства пообещал уведомить население «задолго».
Обстановка усложнилась и на западных границах Белоруссии. Тому причиной стал резкий рост милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств — Польши и Литвы.