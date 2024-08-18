Лукашенко заявил о стягивании Украиной войск к границе с Белоруссией
Лукашенко: Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных
Белоруссия перебросила к границе с Украиной треть своей армии в ответ на стягивание более 120 тысяч военных со стороны Украины. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что вдоль границ разместили не только военных, но и боевые отделения спецслужб и подразделений.
По словам Лукашенко, получив данные о перемещении белорусских войск от американцев, украинские власти перебросили дополнительные силы.
«Они к этим 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», — привело заявление Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер добавил, что вступил в переговоры с украинским командованием и узнал, что они усилили группировку, опасаясь нового наступления российской армии из-под Гомеля.
«У нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели», — подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что украинские подразделения стоявшие у границы с начала спецоперации, остались на месте.
В конце июня пресс-служба Министерства обороны Белоруссии разместила на границе с Украиной дополнительные системы противовоздушной обороны. В ведомстве объяснили, что пошли на такой шаг из-за регулярного прилета на свою территорию украинских беспилотников.