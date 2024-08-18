Лукашенко заявил о стягивании Украиной войск к границе с Белоруссией

Лукашенко: Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных

Белоруссия перебросила к границе с Украиной треть своей армии в ответ на стягивание более 120 тысяч военных со стороны Украины. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что вдоль границ разместили не только военных, но и боевые отделения спецслужб и подразделений.

По словам Лукашенко, получив данные о перемещении белорусских войск от американцев, украинские власти перебросили дополнительные силы.

«Они к этим 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», — привело заявление Лукашенко БелТА.