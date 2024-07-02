Лукашенко предупредил о новой глобальной катастрофе

Запад начал «крестовый поход», и мир оказался на грани катастрофы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны. Его процитировало РИА «Новости».

«Начался новый „крестовый поход“. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать на коротком поводке. <…> Он сорвется, но придет к ним», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что как бы на Западе ни разрушали могилы и памятники советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, или ни старались переписать все учебники, изменить итоги Великой Отечественной войны у них не получится.

По словам президента Белоруссии, «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы».

Лукашенко также заметил, что западные страны не собираются уходить с Украины — они стремятся к эскалации для ввода войск НАТО.