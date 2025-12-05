Лучших волонтеров наградили в Наро-Фоминском округе

В Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске чествовали тех, кто помогает людям не один десяток лет. Выразить уважение и признательность добровольцам приехали почетные гости.

«Очень здорово, что у нас все больше приходит молодых людей в добровольческую деятельность, делятся добром, отзываются на чужие проблемы и беды. И это значит, что добра становится больше!» — сказал Олег Рожнов.

Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов и депутат Александр Баранов поздравили активистов с Днем добровольца и вручили благодарственные письма.

Одним из награжденных стал Александр Литвинов. Волонтер с 20-летним стажем помогает бездомным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Это уже не моя первая награда. Сердце ликует, радуется, что люди замечают, и через этот пример хочется всех заразить. Мой цель — чтобы другие сердца зажигались. И сегодня я вижу, как другие сердца зажигаются», — поделился Александр Литвинов.

Программа большого праздничного концерта была яркой, насыщенной, исполненной духа любви к ближнему и к Родине. Каждый творческий коллектив на сцене ощущал горячую поддержку зала — открытых людей, привыкших работать плечом к плечу, все делать сообща.

Завершился праздничный вечер под символический свет отзывчивых горящих сердец. Отрадно, что в Наро-Фоминске, в Московской области, в России их с каждым годом становится все больше.