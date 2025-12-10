Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Лосино-Петровском округе
На торжественной церемонии были отмечены заслуги волонтерских организаций, объединяющих неравнодушных жителей округа. Это люди разных возрастов, профессий и интересов, но объединяет их одно — желание бескорыстно помогать другим.
Глава городского округа Сергей Джеглав и председатель совета депутатов Татьяна Голод поздравили добровольцев с праздником и вручили им благодарственные письма и почетные грамоты.
В Лосино-Петровском городском округе действуют 14 добровольческих объединений. В движении заняты все школы и средние специальные учебные учреждения. Самым актуальным направлением работы остается помощь участникам и семьям бойцов СВО. Добровольцы также участвуют в массовых и спортивных мероприятиях, благоустройстве города, помощи пожилым людям.
Рустам Умаров два года назад пришел в волонтерскую организацию «Тыл добра». Здесь изготавливают окопные свечи, антидроновые одеяла, вяжут носки, шьют белье для бойцов. А Рустам вместе с женой плетет маскировочные сети.
«Я — патриот в самом большом смысле этого слова. И, когда я вижу, как наши ребята воюют на фронте, для меня это, знаете… Я бы и сам пошел, но возраст уже не тот. Для меня — это помощь нашим ребятам. Чтобы закончилась побыстрее война. Чтобы мы победили. Я знаю, что мы победим», — поделился волонтер.
Старшеклассник Вячеслав Богомолов год назад вступил в молодежную организацию «Волонтеры Победы». «Я пришел с целью сохранить нашу историю, чтобы все знали, кто воевал, с кем воевали», — пояснил школьник.
На празднике главе округа Сергею Джеглаву волонтеры передали медаль «Участнику гуманитарного конвоя» за неоценимую помощь фронту
«Волонтер — это всегда от сердца и от души. Это не по приказу. Это не за зарплату. Это всегда, действительно, порыв души. А что касается помощи, таким людям всегда хочется помогать», — сказал Сергей Джеглав.
После завершения официальной части состоялся праздничный концерт, который объединил всех, кто ценит волонтерское движение, поддерживает добрые инициативы и вносит свой вклад в развитие добровольчества.