Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Лосино-Петровском округе

На торжественной церемонии были отмечены заслуги волонтерских организаций, объединяющих неравнодушных жителей округа. Это люди разных возрастов, профессий и интересов, но объединяет их одно — желание бескорыстно помогать другим.

Глава городского округа Сергей Джеглав и председатель совета депутатов Татьяна Голод поздравили добровольцев с праздником и вручили им благодарственные письма и почетные грамоты.

В Лосино-Петровском городском округе действуют 14 добровольческих объединений. В движении заняты все школы и средние специальные учебные учреждения. Самым актуальным направлением работы остается помощь участникам и семьям бойцов СВО. Добровольцы также участвуют в массовых и спортивных мероприятиях, благоустройстве города, помощи пожилым людям.

Рустам Умаров два года назад пришел в волонтерскую организацию «Тыл добра». Здесь изготавливают окопные свечи, антидроновые одеяла, вяжут носки, шьют белье для бойцов. А Рустам вместе с женой плетет маскировочные сети.

«Я — патриот в самом большом смысле этого слова. И, когда я вижу, как наши ребята воюют на фронте, для меня это, знаете… Я бы и сам пошел, но возраст уже не тот. Для меня — это помощь нашим ребятам. Чтобы закончилась побыстрее война. Чтобы мы победили. Я знаю, что мы победим», — поделился волонтер.