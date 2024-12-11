Лучших волонтеров Лобни наградили ко Дню добровольца

Волонтерское движение в Лобне объединяет более 3500 человек. В честь праздника почетными грамотами отметили тех, кто хочет сделать мир добрее, не жалеет сил и времени для того, чтобы быть полезным своей стране, и кто дарит свою заботу и любовь, ничего не требуя взамен.

В городе накоплен огромный опыт волонтерской работы. Добровольцы поддерживают ветеранов, инвалидов и воспитанников детских домов, собирают гуманитарную помощь для участников СВО, заботятся о бездомных животных, участвуют в субботниках, помогают в организации праздников, форумов и спортивных соревнований.

Волонтерское движение развивается стремительными темпами. Все больше молодых людей хотят помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Жизнь ставит перед добровольцами все более сложные задачи, и они успешно с ними справляются. Потому что уверены, что безвыходных ситуаций не бывает, и огромное желание помочь всегда приводит к успеху.

«Вы — импульс! Импульс, который вы даете администрации, каждому жителю, общественным организациям», — поблагодарила активистов глава городского округа Анна Кротова.

Волонтеры — не только отзывчивые, но и смелые люди. Добровольцы из Лобни не раз ездили с гуманитарными миссиями в зону специальной военной операции. Отвозили квадрокоптеры, продукты, медикаменты, маскировочные сети, встречались с бойцами и посещали прифронтовые поселки.

У волонтерства нет возраста, и к движению все чаще присоединяется старшее поколение. В городе действуют несколько добровольческих объединений. Их участники комплектуют аптечки, плетут маскировочные сети, делают свечи и много других полезных на фронте вещей.