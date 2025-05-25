Украинские источники рассказали журналистам о сосредоточении 50-тысячной группировки российских войск недалеко от Харькова. Кларк подтвердил догадки о подготовке к активным наступательным действиям. По его словам, на освобождение Курской области командование перебросило в приграничье опытных бойцов элитного подразделения ВДВ.

«Если они оставили эти подразделения там, это может означать, что они хотят, чтобы они возглавили что-то другое», — сказал он.

В то же время военный аналитик допустил, что они просто еще не успели передислоцироваться на другие участки. Он сообщил, что если эти подразделения вновь появятся в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), то масштабное стратегическое наступление на Харьков не состоится.

Вооруженные силы Украины тоже стянули военнослужащих в Харьковскую область. Среди них много иностранных наемников.