Российские штурмовики, освобождавшие Новогродовку от украинских военных, помогли эвакуироваться мирным жителям и в целом проявили участие и заботу. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал местный житель Игорь.

По его словам, в ночь на 19 сентября он встретился с российскими штурмовиками, освобождавшими Новогродовку в ДНР от ВСУ.

По его словам, они с матерью уже спали, когда услышали, как под окном кто-то наступил на стекло. Потом еще и рацию. Тут он вспомнил, что украинские военные ходили только с мобильными телефонами. Он выглянул в окно, но бойцы ВС РФ сказали ему спрятаться обратно, что они сами к нему поднимутся.

«Строгие ребята. Все у них было как надо, по регламенту. <…> Спасать нас зашли лучшие ребята», — сказал он.

Зашли, проверили паспорта, познакомились с ними. Мужчина добавил, что больше всего ему запомнилось отношение к людям с их стороны. Пришли и спросили, чем помочь, предложив воды, еды, а украинские военные только стреляли, обзывали и бросали гранаты.

Ранее жительница Новогродовки рассказала, что украинские боевики убили семью, пытавшуюся выехать в сторону России. ВСУ обстреляли их машину.