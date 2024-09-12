Солдаты Вооруженных сил Украины убили семью, пытавшуюся выехать из Новогродовки в направлении Российской Федерации. Об этом рассказала ТАСС местная жительница Наталья Трубникова.

«Тех, кто пытался выехать в сторону РФ, настигла печальная участь. Выезжали на машине отец, сын или дочка, непонятно было, и мать. И в них попал снаряд. Все погибли», — сообщила женщина.

Она добавила, что эвакуироваться в населенные пункты на территории Украины она не хотела: супруга сразу бы забрали в армию.

По словам Трубниковой, ее дом в поселке украинские боевики уничтожили во время обстрела. Из-под завалов женщину и ее супруга спали российские военные. Они же помогли покинуть город.

В начале сентября украинские военные убили семью в Курской области. Боевики расстреляли машину, в которой мужчина и его сын пытались эвакуироваться из села.