Лучшая бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре

В южном Донбассе украинская армия несет значительные потери, причем лучшая 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Угледар представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе. Теперь он вот-вот падет. <…> А 72-я бригада, одно из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке», — отметил он.

Меркурис добавил, что бойцы ВСУ практически лишились пути к отступлению, так как российские войска взяли под контроль все дороги. Кроме того, украинская армия несет значительные потери.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила об увольнении командира 72-й бригады ВСУ Ивана Винника. Его заменили военным комиссаром Одесской области Александром Охрименко, который уже год не участвовал в боевых действиях.

До этого бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев призвал к скорейшему выводу украинской группировки из Угледара, пояснив, что у Киева отсутствует возможность деблокировать находящийся там гарнизон.