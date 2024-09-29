Командование уволило командира 72-й бригады ВСУ, которую послали в Угледар. Пост Ивана Винника занял военный комиссар Одесской области Александр Охрименко. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, опубликовав соответствующий приказ Минобороны Украины.

Она подчеркнула, что Охрименко год не принимал участия в боевых действиях. Занимавший пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный снял его с поста командира 14-й бригады и отправил в Одессу, чтобы заменить пойманного на коррупции военкома Евгения Борисова.

Сообщение о том, что Винник покинул пост командира 72-й бригады ВСУ, подтверждается его прощальным посланием на странице подразделения в Facebook*, в котором он поблагодарил солдат и офицеров за службу.

Военный корреспондент RT Максим аль-Тури ранее сообщил, что российские войска отрезали практически все пути отхода ВСУ из Угледара, взяв в город в клещи. Он отметил, что в населенном пункте украинские боевики создали самый мощный укрепрайон во всем Донбассе.

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