Люберецкий техникум передал в зону СВО более 350 килограммов кондитерских изделий

Педагоги и учащиеся Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина собрали и отправили для бойцов в зону специальной военной операции свыше 350 килограммов кондитерских изделий. Сладкие подарки военнослужащие получат ко Дню защитника Отечества.

Студенты техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина поделились, что надеются создать для защитников праздничное настроение.

«Поддержка близких людей важна для каждого человека, а поддержка большинства придает сил и уверенности в себе», — добавили ребята.

Помимо этого, одному из выпускников техникума, участнику специальной военной операции учащиеся и педагоги техникума передали посылку со сладкими подарками и поздравительным письмом. Туда также вложили 70 окопных свечей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность помощи бойцам СВО и их семьям. Он выделил это направление одним из приоритетных в работе правительства в 2025 году.