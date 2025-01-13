«Святая обязанность». Губернатор Подмосковья — о поддержке участников СВО и их семей

Помощь участникам СВО и их семьям останется приоритетной задачей Подмосковья в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул это на совещании правительства региона.

«Для каждого из нас главной, фундаментальной задачей сегодня является наша работа, наш вклад, наша лепта в то, чтобы мы победили, чтобы наступил мир. Я хочу поблагодарить те муниципалитеты, которые работают в этом направлении очень заметно, и тех, кто в региональном правительстве за это отвечает», — сказал губернатор.

Он отметил, что победу на СВО ждут в каждой семье.

«Все, что касается наших ребят, их семей, все те работы восстановительные, которые мы ведем на территориях, — это самое-самое главное. Помощь командирам, всему тому, что от нас требует ситуация, — это наша святая обязанность», — добавил Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул важность совместной работы территорий и правоохранительного блока. Налаженное взаимодействие, по словам губернатора, дает заметный результат.