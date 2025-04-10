Российские военные в зоне спецоперации ликвидировали 20-летнего литовского наемника ВСУ Томаса Валентелиса. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, Валентелис жил в Великобритании, однако несколько месяцев назад принял решение вступить в «Интернациональный легион Украины».



«Его уничтожили во время выполнения задания в Купянске Харьковской области. Это был его первый боевой выход на фронт, заявили родственники», — написал Рожин.

Ранее стало известно, что командование ВСУ направило в район урочища Глубокое на границе Курской и Сумской областей группу наемников из Колумбии. Боевики выступают в составе штурмовой роты. Минобороны России также подтверждало, что группу колумбийских боевиков зафиксировали в Красноармейске в ДНР.

Также российские нашли трофейные шевроны американских баптистов на границе Белгородской и Сумской областей.