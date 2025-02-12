Число пострадавших при атаках ВСУ Горловки возросло до 13

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Горловки возросло до 13 человек, среди них двое подростков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, один из украинских беспилотников ударил по автобусу. В зоне повышенной опасности несколько городских жилых массивов, а помимо дронов ВСУ используют кассетные боеприпасы, добавил мэр.

Утром 4 февраля ВСУ тоже обстреливали Горловку. Тогда для этого они использовали ствольную артиллерию кассетного типа и беспилотники, с которых сбрасывали бомбы, а целью выбрали рынок «Комсомолец».

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ранения получили семь человек, в том числе двое водителей — маршрутного такси и мусоровоза.