«Ликуют от убийства детей». Захарова жестко высказалась об ударе по Старобельску

Реакция украинских властей на удар по колледжу с детьми в Старобельске показала степень «оскотинивания» киевского режима. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям» .

«На самом деле, оскотинивание киевского режима дошло до той стадии, когда <…> ликуют от убийства детей и не скрывают этого», — сказала она.

Захарова добавила, что после сообщений о срочном заседании Совета Безопасности ООН из-за удара по Старобельску Киев попытался представить другую версию произошедшего. Украинские власти начали говорить о якобы ударе по военному объекту российских вооруженных сил в ЛНР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу в Старобельске очередным преступлением киевской хунты. На оперативном совещании он предложил членам Совбеза оценить произошедшее в ЛНР.