Лихачев рассказал о покушении на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика

На бывшего мэра Энергодара и нынешнего сотрудника Запорожской АЭС Андрея Шевчика и его жену совершили покушение несколько дней назад. Пара пострадала, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на пресс-конференции по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Ситуация, еще раз подчеркну, легче не становится. Количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения», — процитировал его «Коммерсант».

Лихачев призвал руководство МАГАТЭ и членов комиссий объективно и персонифицировано оценивать события.

Росатом и МАГАТЭ провели очередной раунд переговоров 6 сентября. Стороны обсудили постоянное присутствие наблюдателей МАГАТЭ на Курской АЭС и готовность специалистов выехать на станцию в случае новых угроз.

Лихачев в свою очередь отметил, что чернобыльская катастрофа покажется разминкой по сравнению с той, которая может произойти в случае удара ВСУ по работающему реактору на Курской АЭС.