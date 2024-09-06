Росатом и МАГАТЭ провели очередной раунд переговоров

Росатом и МАГАТЭ провели в Калининграде очередной раунд межведомственных консультаций. Делегации возглавляли Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Лихачев призвал МАГАТЭ дать адекватную реакцию на атаки украинских военных на Курскую АЭС. При этом он подчеркнул, что станция работает в штатном режиме, в чем Гросси мог недавно убедиться. Также глава Росатома заверил, что сотрудники делают все возможное для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

Генсек МАГАТЭ рассказал о своем видении ситуации на станциях. Также стало известно, что 4 сентября состоялась очередная ротация наблюдателей организации в Энергодаре, на которой присутствовал и сам Гросси.

Кроме того, Лихачев добавил, что стороны обсуждают постоянное присутствие наблюдателей МАГАТЭ на Курской АЭС и что специалисты готовы выехать на станцию в случае новых угроз.

Ранее глава Росатома заявлял, что Гросси понял, откуда идет угроза Запорожской и Курской АЭС, но в силу служебного положения ничего не говорит об этом на камеру.