Украинские власти поставили своим боевикам задачу усилить обстрелы Энергодара и Запорожской атомной электростанции, чтобы измотать людей. Таким мнением с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным поделился генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что простой логикой объяснить решения киевского режима не может.

«Похоже, поставлена задача их окончательно вымотать. Просто, я прошу прощения за это грубое слово, — грубейшее — просто закошмарить людей», — заявил Лихачев.

Генеральный директор Росатома напомнил, что в публичном поле украинские власти заявляли, что в Энергодаре остались их люди, но при этом ВСУ наносят удары, уничтожая инфраструктуру, и запускают беспилотники по машинам скорой помощи, забирающим раненых.

«Они какую реакцию хотят от людей? Мне кажется, уже просто это какое-то безумие», — добавил Лихачев.

В минувшую пятницу, 5 июня, МАГАТЭ объявило о введении режима тишины вокруг Запорожской атомной электростанции для ремонта поврежденных линий электропередачи. В этот же день украинские боевики запустили беспилотники, ранившие трех инженеров, которые занимались ремонтом.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что только по счастливой случайности удалось избежать существенных последствий.

Он напомнил, что на станции хранится отработанное топливо и другие радиоактивные вещества, которые в случае повреждения емкостей долетят до стран Европы, которые поддерживают киевский режим.