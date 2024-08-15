Наемник украинской армии из Франции изнасиловал жительницу села в Харьковской области, его личность удалось установить. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.

Ранее женщина из села Глубокое заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны двух французских наемников ВСУ. По ее словам, военные ворвались в дом в нетрезвом виде, избили и изнасиловали. Спустя недели жизни в погребе ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

«Установили военнослужащего иностранного легиона, им оказался гражданин Франции 1989 года рождения Барат Максим Роджер Генри, который ранее принимал участие в боевых действие на стороне курдских вооруженных формирований в Ираке и Сирии. Ранее был судим за насилие против своей супруги», — отметил Лисняк.

Против подозреваемого завели дело по статьям «Наемничество» и «Изнасилование». В России ему грозит пожизненное заключение.

Ранее жители Курской области пожаловались на мародерство ВСУ.