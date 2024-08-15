Эвакуированная из Харьковской области женщина рассказала о преступлении французских наемников Вооруженных сил Украины в селе Глубоком. Они напились и изнасиловали ее, сообщило РИА «Новости» .

В апреле в селе прошла ротация, и приехали новобранцы, в том числе французы. Женщина не смогла эвакуироваться, так как ухаживала за лежачей матерью. Иностранные наемники поселились через один дом от нее. Ночью 5 мая двое мужчин напились, ворвались к пострадавшей, избили и устроили погром.

«В комнату вбежал второй, он уже был в маске. Он ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом <…>. Потом они ушли», — сказала она.

Кроме французов Вооруженные силы Украины наняли выходцев из Польши и США, рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, в зону конфликта приехали целые войска.