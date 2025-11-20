Лежавший в кармане паспорт спас жизнь бойцу СВО из Прикамья

В Пермском крае сотрудники миграционной службы выдали 25-летнему жителю города Чусового новый российский паспорт взамен старого, поврежденного в бою в зоне спецоперации. Прежний документ спас бойца от смертельного ранения, сообщил портал «МВД Медиа» .

Пермяк проходит военную службу в 752-м гвардейском мотострелковом полку с сентября 2022 года. Он имеет звание гвардии младшего лейтенанта. Мужчина всегда носил паспорт в нагрудном кармане, что спасло ему жизнь во время боя.

«В мае текущего года молодой человек попал под обстрел, и осколок боеприпаса попал ему в грудь, но последствия оказались нефатальными — основной удар принял на себя паспорт», — говорится в материале.

В октябре пермяк приехал домой в отпуск и сразу обратился в отдел по вопросам миграции, чтобы заменить поврежденный паспорт. Бумаги ему оформили в ускоренном порядке, а при вручении нового документа полицейские пожелали бойцу крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. Кроме нового паспорта ему подарили российскую конституцию.

В начале года икона, вложенная в военный билет, спасла жизнь российскому бойцу, остановив осколок или пулю на пути к его сердцу.