Вложенная в военный билет икона спасла жизнь бойцу ВС РФ

Вложенная в военный билет икона спасла жизнь российскому бойцу. Кадры разошлись в соцсетях, сообщил RT .

«Залетела в сердце… Военник пробило… А потом скажите, что Бога не существует. Вот иконка. На ней остановилась», — рассказал боец.

Военный раскрыл военный билет, показав неповрежденную бумажную икону Божией Матери. Документ пробила либо пуля, либо осколок.

При этом не уточняется, когда и где было снято видео.

Один из комментаторов назвал это чудом, отметив, что мать бойца молится за сына.

Ранее бойцы инженерно-саперного батальона 90-й танковой дивизии группировки «Центр» в преддверии праздника Крещения оборудовали купель для православных бойцов в зоне спецоперации.

До этого спасатели МЧС рассказали нижегородцам о мерах безопасности при погружении в купель на Крещение, предупредив, что окунаться в воду можно только в специально оборудованных местах и при этом надеть нескользящую обувь, сообщило НИА «Нижний Новгород».