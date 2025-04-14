Лето близко. В Раде заявили об угрозе обвала фронта

Потери Вооруженных сил Украины уже достигли 800 тысяч человек. Если не решить проблему дезертирства, линия обороны рухнет, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его подсчетам, мобилизационный ресурс Украины практически исчерпан. На передовой остались 250-300 тысяч человек из одного миллиона 650 тысяч, прошедших через армию. Общие потери уже достигли 800 тысяч военнослужащих, еще столько же формально числятся в ВСУ.

«При темпах бегства в 15 тысяч в месяц и потерях в 10-12 тысяч в месяц — через три месяца на передовой будет меньше 200 тысяч человек. А это грозит обвалом фронта. Это не мои оценки, а того же [главы ГУР Кирилла] Буданова, который отводил Украине время до лета. Лето — близко», — сказал он.

О том, что в ДНР произошел обвал фронта, в ноябре 2024 года заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. После этого признания он ушел в отставку.