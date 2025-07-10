Летевший на Москву беспилотник уничтожили силы ПВО

Системы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в 16:08 по московскому времени.

Спустя восемь минут Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА. Таким образом количество сбитых за последний час аппаратов, летевших в направлении Москвы, увеличилось до трех.

На данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Предыдущий налет украинских БПЛА на московский регион произошел в ночь на 9 июля. Тогда за 15 минут ПВО сбили два беспилотника, направлявшиеся на столицу. Из-за этого в аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения.