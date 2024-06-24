Летчик рассказал о катапультировании из разваливающегося вертолета

Герой России, военный летчик, подполковник Роман Кобец рассказал о катапультировании из разваливающегося вертолета Ка-52 «Аллигатор» после прилета украинского ПЗРК. Видео опубликовало Минобороны .

«Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого: „По вам работают“», — рассказал летчик.

Дальнейший полет не представлялся возможным, потому что Ка-52 стал неуправляемым и начал разваливаться буквально в воздухе. Экипаж принял решение за считанные секунды.

Пилоты катапультировались на высоте около 100 метров. Система, по словам героя России, проста в управлении. Достаточно дернуть ручку, а дальше вертолет все делает сам, уточнил Кобец.

Координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев рассказал об ударе российских «Калибров» по складу с западным оружием в Одессе. По его словам, в результат атаки пострадали до 10 иностранных наемников. А местная система противовоздушной обороны не справилась с отечественными ракетами.