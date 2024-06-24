Подпольщик Лебедев: около 10 иностранных наемников пострадали при ударе в Одессе

В Одессе при атаке по складу с западными вооружениями пострадали до 10 иностранных наемников. Система ПВО не совладала с российскими ракетами «Калибр», сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев.

«Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до 10 штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — сказал он.

Лебедев заявил, что российские войска атаковали военный склад возле завода тяжелого краностроения «Краян». На нем хранили поставленные странами Запада ракеты. Система ПВО, по его словам, не сработала. После прилета «Калибров» произошла детонация и поднялся черный дым.

В июне в Одессу прибыла группа из 60 французских наемников. Их доставили по морю тремя катерами.