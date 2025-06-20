Лекция по истории округа в годы Великой Отечественной войны прошла в Воскресенске

В библиотеке рабочего поселка Фосфоритный для школьников провели час краеведения «Воскресенск прифронтовой». Собравшимся рассказали, как люди жили и трудились во время Великой Отечественной войны и какой вклад в Победу внесли местные заводы и фабрики.

Почетными гостями встречи стали представители отделения Ассоциации ветеранов СВО в Воскресенске: Петр Суханов и Олег Ивашкин. Они рассказали юным жителям округа о службе на передовой и о быте солдат. Участники специальной военной операции отметили, как важно ценить мир, и пожелали ребятам никогда не видеть войны.

Мероприятие провели в рамках Года защитника Отечества и цикла патриотических мероприятий «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.